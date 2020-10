Campari, comunicazione sull’acquisto di azioni proprie (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Campari, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 963.746 azioni proprie al prezzo medio di 9,3157 euro per azione, per un controvalore pari a 8.978.016,76 euro. A Milano, oggi, allunga timidamente il passo l’azienda attiva nel settore beverage che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%. (Foto: © Campari) Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto dida destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall’Assemblea deglisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 963.746al prezzo medio di 9,3157 euro per azione, per un controvalore pari a 8.978.016,76 euro. A Milano, oggi, allunga timidamente il passo l’azienda attiva nel settore beverage che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%. (Foto: ©

Campari Group brinda alla customer satisfaction

Il colosso del beverage ha adottato Microsoft Dynamics 365 Customer Insights e il cloud di Azure per aggregare dati da diverse fonti e ottenere una migliore conoscenza dei propri clienti.

