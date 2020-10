Allerta alimentare, Formaggi freschi e latticini del Caseificio Pascoli richiamato per aflatossine M1 (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi Formaggi freschi e latticini del Caseificio Pascoli per il rischio chimico per la presenza di aflatossine M1. Nello specifico sono interessati nove lotti di prodotti tra squacquerone, squacquerone di Romagna Dop, ricotta di siero, nuvola di latte, bucciatello del Rubicone, bazzotto di Romagna semitenero e … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversidelper il rischio chimico per la presenza diM1. Nello specifico sono interessati nove lotti di prodotti tra squacquerone, squacquerone di Romagna Dop, ricotta di siero, nuvola di latte, bucciatello del Rubicone, bazzotto di Romagna semitenero e … Impronta Unika.

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di due formaggi per un rischio chimico. Ecco di cosa si tratta e cosa bisogna fare ...

Il prodotto interessato è stato venduto in forme intere con il numero di lotto 20254 e la scadenza 10/01/2021, marchio IT03458CE sull'etichetta di riconfezionamento,. Il formaggio richiamato è stato p ...

