Adua e Massimiliano nel tugurio tornano a parlare del passato tra confessioni e dolore (Di martedì 13 ottobre 2020) Giornata di confessioni per Adua del Vesco e Massimiliano Morra e i maligni sottolineano come i due lo stiano facendo di proposito, considerato il fatto che nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 5 non si è molto parlato di loro. I telespettatori si dividono: c’è chi si commuove nel sentire i racconti dei due attori che tornano a parlare del passato e c’è chi invece nota come lo facciano solo quando conviene e in questo caso, ora, che sanno di essere ripresi e di poter raccontare. Molti credono che la scelta di Massimiliano di portare Adua nel tugurio o cucurio, non sia stata casuale. Ma sono davvero così diabolici questi due concorrenti del Grande Fratello VIP? Adua ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Giornata diperdel Vesco eMorra e i maligni sottolineano come i due lo stiano facendo di proposito, considerato il fatto che nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 5 non si è molto parlato di loro. I telespettatori si dividono: c’è chi si commuove nel sentire i racconti dei due attori chedele c’è chi invece nota come lo facciano solo quando conviene e in questo caso, ora, che sanno di essere ripresi e di poter raccontare. Molti credono che la scelta didi portarenelo cucurio, non sia stata casuale. Ma sono davvero così diabolici questi due concorrenti del Grande Fratello VIP?ha ...

trash_italiano : - Adua finge la storia con Gabriel - Adua finge la storia con Massimiliano - Adua nega di aver fatto outing (davant… - trash_italiano : Persone che avrebbero gestito meglio l’affare Adua-Massimiliano-Tommaso al #GFVIP: - chiunque RT questo tweet - trash_italiano : Ilary alla conduzione: 'senti Ada, Adua, come te chiami. Ieri Tarallo ha detto che hai fatto cacciare Massimiliano… - Giusy12053168 : RT @abbicuradiamare: Preferisco vedere Adua, Massimiliano, Elisabetta, Guenda che pelano patate alle discussioni tra falsoni in quella casa… - nonsopropri0 : RT @taissawife: Su regia 2 c'è la litigata ma Massimiliano in regia 1 ha appena sganciato la bomba e detto che ha sentito MTR chiamarlo Mas… -