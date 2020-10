Uruguay, arbitro non sa se convalidare o meno un gol: partita annullata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Incredibile episodio accaduto in Uruguay, dove durante la semifinale di coppa tra Salto e Cerro Largo l’arbitro Eduardo Castillo ha dovuto sospendere e dunque annullare la partita perché indeciso sull’annullamento o meno di un gol dei padroni di casa in pieno recupero. Dal referto si legge testualmente: “Non so cosa fare”, in campo la rete è stata convalidata e annullata due volte. Questa strana sequenza decisionale ha portato il caos tra i giocatori che se la sono presa col direttore di gara, costretto a fuggire negli spogliatoi e a scrivere nel referto: “L’incontro è stato sospeso per la mancanza di garanzie da parte dei protagonisti della partita viste le vicende all’interno del campo di gioco, sulla mia decisione, ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Incredibile episodio accaduto in, dove durante la semifinale di coppa tra Salto e Cerro Largo l’Eduardo Castillo ha dovuto sospendere e dunque annullare laperché indeciso sull’annullamento odi un gol dei padroni di casa in pieno recupero. Dal referto si legge testualmente: “Non so cosa fare”, in campo la rete è stata convalidata edue volte. Questa strana sequenza decisionale ha portato il caos tra i giocatori che se la sono presa col direttore di gara, costretto a fuggire negli spogliatoi e a scrivere nel referto: “L’incontro è stato sospeso per la mancanza di garanzie da parte dei protagonisti dellaviste le vicende all’interno del campo di gioco, sulla mia decisione, ...

Cose che solo in Sudamerica. Questa arriva dall’Uruguay. Dove l’arbitro di Salto-Cerro Largo - semifinale di ritorno di Copa Ofi - ha sospeso la partita perché non sapeva cosa fare. L’ha anche scritto ...

