«Uber sfruttava rider “disperati” a tre euro l’ora» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Caporalato, sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera dei rider. Il tutto ai danni di migranti con disperata necessità di lavorare che sono stati truffati da persone che rubavano dai loro salari per mettere soldi contanti nelle cassette di sicurezza. LA CHIUSURA DELL’INDAGINE che a Milano a maggio aveva portato al commissariamento di Uber Italy conferma tutta la gravità della situazione che aveva portato ad un provvedimento totalmente inedito. Il food delivery si conferma il settore della gig economy che sfrutta … Continua L'articolo «Uber sfruttava rider “disperati” a tre euro l’ora» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Caporalato, sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera dei. Il tutto ai danni di migranti con disperata necessità di lavorare che sono stati truffati da persone che rubavano dai loro salari per mettere soldi contanti nelle cassette di sicurezza. LA CHIUSURA DELL’INDAGINE che a Milano a maggio aveva portato al commissariamento diItaly conferma tutta la gravità della situazione che aveva portato ad un provvedimento totalmente inedito. Il food delivery si conferma il settore della gig economy che sfrutta … Continua L'articolo «“disperati” a trel’ora» proviene da il manifesto.

