Serie C, l'Associazione Codici contro i disservizi di Eleven Sports: "Risarciscano i consumatori"

Pomeriggio da dimenticare per gli utenti di Eleven Sports. La piattaforma streaming che ha acquistato i diritti della partite del campionato di Serie C, in queste prime settimane ha mostrato svariati problemi tecnici. Anche nella giornata di ieri, infatti, gli abbonati di Eleven Sports hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi che hanno impedito la corretta visione delle gare con ripetute interruzioni del servizio. In merito a queste problematiche, l'associazione Codici, è intervenuta in difesa degli utenti che nell'ultimo turno non hanno potuto usufruire del servizio di Eleven Sports a causa di un nuovo malfunzionamento della piattaforma. "Non è la prima volta che accade – dichiara ...

