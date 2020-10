"Se non avessi fatto la gara con Massimo Carminati avrei perso l'appalto". Le rivelazioni di Buzzi (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Se non avessi fatto la gara con Massimo Carminati avrei perso l’appalto. Carminati nel 2011 era una persona rispettabilissima con conoscenze importanti. Io con Carminati sono andato a pranzo insieme a molti politici mai con criminali”. Lo ha detto Salvatore Buzzi intervenendo a ’Non è l’Arenà su La7.“Ho conosciuto Carminati tramite Riccardo Mancini, ad di Eur Spa dove dal 2000 la ’29 giugno’ faceva la manutenzione. Lui era l’unico non ostile alla nostra cooperativa - aggiunge - Mi viene presentato Carminati, che nel 2011 era una persona che aveva finito di scontare una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Se nonlaconl’nel 2011 era unana rispettabilissima con conoscenze importanti. Io consono andato a pranzo insieme a molti politici mai con criminali”. Lo ha detto Salvatoreintervenendo a ’Non è l’Arenà su La7.“Ho conosciutotramite Riccardo Mancini, ad di Eur Spa dove dal 2000 la ’29 giugno’ faceva la manutenzione. Lui era l’unico non ostile alla nostra cooperativa - aggiunge - Mi viene presentato, che nel 2011 era unana che aveva finito di scontare una ...

