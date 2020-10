Quarantena di 10 giorni e un solo tampone di controllo, stop a feste private e al calcetto: ecco le nuove regole anti-contagio del governo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dalla Quarantena che scende a 10 giorni alla stretta per la movida e le feste private, fino al divieto degli sport di contatto come il calcetto o il basket: sono tante le nuove regole a cui sta lavorando il governo per mettere un freno alla corsa del Covid-19 nel nostro Paese ed evitare un altro lockdown. Alcune sono già state validate dal Comitato tecnico scientifico e confluiranno in un’apposita circolare del ministero della Salute, mentre altre saranno discusse in giornata con i governatori delle Regioni prima di essere inserite nel Dpcm che Palazzo Chigi deve approvare entro il 15 ottobre. “Siamo costretti a stringere le maglie – ha chiarito il ministro Roberto Speranza – con interventi puntuali su alcune aree ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dallache scende a 10alla stretta per la movida e le, fino al divieto degli sport di contatto come ilo il basket: sono tante lea cui sta lavorando ilper mettere un freno alla corsa del Covid-19 nel nostro Paese ed evitare un altro lockdown. Alcune sono già state validate dal Comitato tecnico scientifico e confluiranno in un’apposita circolare del ministero della Salute, mentre altre saranno discusse in giornata con i governatori delle Regioni prima di essere inserite nel Dpcm che Palazzo Chigi deve approvare entro il 15 ottobre. “Siamo costretti a stringere le maglie – ha chiarito il ministro Roberto Speranza – con interventi puntuali su alcune aree ...

