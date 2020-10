Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Cifre da capogiro (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, è stata al centro di numerose indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. Anche per Quanto riguarda l’elevato cachet offertole per la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, di cui Briatore non era entusiasta. Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci? Scopriamolo insieme Stando ai rumors, il compenso della showgirl per la partecipazione al GF Vip sarebbe davvero importante: fra 10.000 e 20.000€ per la popolarità, e 8000€ circa per ogni ospitata in studio. Elisabetta Gregoraci non è sempre stata quella che conosciamo oggi: ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ex moglie di Flavio Briatore,, è stata al centro di numerose indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. Anche perriguarda l’elevato cachet offertole per la sua partecipazione alla quinta edizione del, in onda su Canale 5, di cui Briatore non era entusiasta.? Scopriamolo insieme Stando ai rumors, il compenso della showgirl per la partecipazione al GFsarebbe davvero importante: fra 10.000 e 20.000€ per la popolarità, e 8000€ circa per ogni ospitata in studio.non è sempre stata quella che conosciamo oggi: ...

