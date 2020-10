Pezzella | c' è solo la Fiorentina

(Di lunedì 12 ottobre 2020) FIRENZE - Il debutto di Callejon sopra a tutti per ovvi motivi, ma ce n'; un 'altro' che laattende con impazienza : quello di German. Tre partite di campionato sono andate in ...

Di sicuro chi non vede l’ora di riprendersi il campo è proprio German Pezzella, totalmente concentrato sulla Fiorentina a dispetto di coloro i quali avevano visto nel suo prolungato forfait un ...Nola, 12 Ottobre – Il Nola 1925 può festeggiare per il primo punto in campionato, seppur tra i rimorsi e le proteste per un rigore richiesto ed un gol annullato. In terra sarda, in casa dell’Arzachena ...