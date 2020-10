Padre coltiva piante di marijuana per il figlio: 'Così evita di comprarla da persone poco raccomandabili (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Coltivo la marijuana per mio figlio , che ne è un grande consumatore. Così evito che la compri da persone poco raccomandabili': è con queste parole che - secondo quanto riferiscono gli investigatori -... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Coltivo laper mio, che ne è un grande consumatore.; evito che la compri da': è con queste parole che - secondo quanto riferiscono gli investigatori -...

