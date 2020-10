Nel Regno Unito si teme un secondo lockdown nazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) (foto: Diego Fedele/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Con le sue oltre 42mila vittime totali, il bilancio della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito è il peggiore d’Europa: solo nella giornata di domenica 11 ottobre sono risultate positive quasi 13mila persone. Il professore dell’Università di Oxford Peter Horby (anche presidente del Nervtag, il gruppo consultivo del governo britannico sulle nuove minacce di virus respiratori) ha dichiarato all’Andrew Marr Show della Bbc che il paese si trova in una “posizione precaria” e che “un altro lockdown nazionale è una possibilità e servono misure più restrittive per evitarlo a tutti i costi”. Nel Nord dell’Inghilterra, gli ospedali stanno iniziando a sentire la pressione: “Non ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) (foto: Diego Fedele/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Con le sue oltre 42mila vittime totali, il bilancio della pandemia di Covid-19 nelè il peggiore d’Europa: solo nella giornata di domenica 11 ottobre sono risultate positive quasi 13mila persone. Il professore dell’Università di Oxford Peter Horby (anche presidente del Nervtag, il gruppo consultivo del governo britannico sulle nuove minacce di virus respiratori) ha dichiarato all’Andrew Marr Show della Bbc che il paese si trova in una “posizione precaria” e che “un altroè una possibilità e servono misure più restrittive per evitarlo a tutti i costi”. Nel Nord dell’Inghilterra, gli ospedali stanno iniziando a sentire la pressione: “Non ...

