Lutto in casa Totti, è morto papà Enzo: "Grazie di tutto sceriffo"

È morto il papà di Francesco Totti, papà Enzo. Aveva 76 anni ed ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell'ex capitano della Roma. La famiglia Totti è stata colpita da un Lutto. Oggi, lunedì 12 ottobre, è venuto a mancare il papà del leggendario capitano giallorosso Francesco Totti. Il padre dell'icona del popolo giallorosso, …

