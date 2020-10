Lamorgese smentita in 24 ore | lo sbarco imbarazza il governo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli Fra i 57 migranti sbarcati nella notte fra sabato e domenica a Roccella Jonica (Rc), 21 sono risultati positivi al Covid19. Secondo, "non sono i migranti a portare il coronavirus" Per fortuna che non erano i migranti a portare il Covid-19. Certo, il virus circolerebbe comunque e i migranti incidono forse in maniera esigua rispetto alla diffusione della malattia. Ma perché gli italiani dovrebbero rispettare regole talvolta contraddittorie se non assurde, fare sacrifici, e poi vedere che lo stato accoglie persone positive dopo aver letteralmente spalancato le porte del nostro Paese ai barconi? Soltano ieri il ministro dell'interno Lucianaaveva spiegato che se "vogliamo dirla tutta i numeri non sono preoccupanti in relazione a quelli sul territorio: non è che il Covid lo portano i migranti". ...