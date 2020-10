La regina Elisabetta «richiama Harry a Londra per un confronto (senza Meghan Markle)» (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Il principe Harry è atteso a Londra». La clamorosa indiscrezione arriva dal Sun, secondo cui il principe sarebbe stato richiamato a casa dalla regina Elisabetta e «a breve» potrebbe atterrare in UK. Un rientro non certo casuale: stando alle fonti del tabloid, infatti, il duca avrebbe fatto infuriare la sovrana con le – ormai celebri – dichiarazioni sulle elezioni americane, rilasciate in una video-intervista insieme a Meghan Markle. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Il principe Harry è atteso a Londra». La clamorosa indiscrezione arriva dal Sun, secondo cui il principe sarebbe stato richiamato a casa dalla regina Elisabetta e «a breve» potrebbe atterrare in UK. Un rientro non certo casuale: stando alle fonti del tabloid, infatti, il duca avrebbe fatto infuriare la sovrana con le – ormai celebri – dichiarazioni sulle elezioni americane, rilasciate in una video-intervista insieme a Meghan Markle.

Kate Middleton incanta con la giacca da 1.373 euro: svelato il mistero della fuga segreta

Infatti, mercoledì 7 ottobre Kate aveva lasciato furtivamente il Palazzo dopo l’incontro con il Presidente ucraino e sua moglie, facendo le veci della Regina Elisabetta assieme a William.

