Il gusto di nutrire l’ottimismo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Per l’astronomo Ernesto Capocci Belmonte (1798-1864), esplorare le Murge pugliesi era come fare un viaggio terrestre su un satellite spaziale. Nel suo romanzo breve Viaggio alla Luna, che anticipa (e qualcuno dice ispira) di otto anni Dalla Terra alla Luna di Jules Verne, il territorio a nord di Bari era un luogo «di sterminata estensione, il cui monotono livello appena ondulato non v’ha sulla Terra altro esempio». A distanza di un secolo, e vista da lontano, il paesaggio non è cambiato: l’Alta Murgia è ancora brulla e sassosa, ma nell’ultimo decennio è successo qualcosa di sensazionale. Per visione, desiderio e un pizzico di follia di un gruppo di imprenditori illuminati, qui è sorta la Murgia Valley, un cantiere di idee, talenti e innovazione che pulsa nel cuore della Puglia.