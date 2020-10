Gli infermieri scendono in piazza il 15 ottobre e annunciano sciopero per il 2 novembre (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Gli infermieri sono quelli che ci sono sempre stati, che non hanno mai smesso di combattere contro un nemico sconosciuto e agguerrito che in certi momenti è sembrato anche invincibile. Sono quelli che ci hanno rimesso la vita più di ogni altro operatore sanitario, che hanno sopportato turni massacranti lontano dalle rispettive famiglie. Gli infermieri italiani, si preparano ora a scendere in piazza da ogni Regione, nella manifestazione nazionale di giovedì prossimo, il 15 di ottobre, al Circo Massimo a Roma, per urlare alla società civile e alla classe politica quelle legittime istanze che da troppo tempo sembrano finite nel dimenticatoio. Oltre ad avere già fissato per il 2 novembre un giorno di sciopero. Così il ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Glisono quelli che ci sono sempre stati, che non hanno mai smesso di combattere contro un nemico sconosciuto e agguerrito che in certi momenti è sembrato anche invincibile. Sono quelli che ci hanno rimesso la vita più di ogni altro operatore sanitario, che hanno sopportato turni massacranti lontano dalle rispettive famiglie. Gliitaliani, si preparano ora a scendere inda ogni Regione, nella manifestazione nazionale di giovedì prossimo, il 15 di, al Circo Massimo a Roma, per urlare alla società civile e alla classe politica quelle legittime istanze che da troppo tempo sembrano finite nel dimenticatoio. Oltre ad avere già fissato per il 2un giorno di. Così il ...

Gli eventi con più di 500 persone all'aperto e 250 all'interno ... La "priorità assoluta" è "proteggere le case per anziani, le case di cura, i centri per disabili, oltre a infermieri e medici".

