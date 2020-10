Giuseppe Conte annuncia: “Dpcm? Cercheremo di licenziarlo già questa sera” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Siamo impegnati nel Dpcm e Cercheremo di licenziarlo già per questa sera”. Sono queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine del taglio del nastro della facoltà di Medicina a Taranto. Il nuovo Dpcm stando alle indiscrezioni fatte trapelare da Palazzo Chigi riguarderà anche gli sport amatoriali di contatto come il calcetto, a cui dovrebbe essere imposto uno stop. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Siamo impegnati nel Dpcm edigià persera”. Sono queste le parole del presidente del Consiglio,, parlando ai giornalisti a margine del taglio del nastro della facoltà di Medicina a Taranto. Il nuovo Dpcm stando alle indiscrezioni fatte trapelare da Palazzo Chigi riguarderà anche gli sport amatoriali di contatto come il calcetto, a cui dovrebbe essere imposto uno stop.

