GF Vip Morra, spunta una relazione con un uomo molto famoso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuove indiscrezioni sui partecipanti al Gf Vip. A rivelarle è Lele Mora, che ospite in tv di Barbara D'Urso ha parlato di Massimiliano Morra, svelando alcuni aspetti sconosciuti del suo passato. Il racconto di Lele Mora parte da lontano, quando Morra ha vinto "Il più bello d'Italia". "Lo ricordo – ha spiegato - lui ha lavorato 3 anni con me, poi gli ho detto che se voleva fare televisione doveva andare all'Ares da Tarallo". "Ho un’indiscrezione però - ha quindi aggiunto -: lui prima si è fermato da un'altra parte. Ha avuto una storia con una persona molto conosciuta, che gli ha promesso che prima o dopo l'avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello. Era un uomo. Me ne assumo la responsabilità, ma lui non è gay". "Ce ne sono tanti che non lo sono - la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuove indiscrezioni sui partecipanti al Gf Vip. A rivelarle è Lele Mora, che ospite in tv di Barbara D'Urso ha parlato di Massimiliano, svelando alcuni aspetti sconosciuti del suo passato. Il racconto di Lele Mora parte da lontano, quandoha vinto "Il più bello d'Italia". "Lo ricordo – ha spiegato - lui ha lavorato 3 anni con me, poi gli ho detto che se voleva fare televisione doveva andare all'Ares da Tarallo". "Ho un’indiscrezione però - ha quindi aggiunto -: lui prima si è fermato da un'altra parte. Ha avuto una storia con una personaconosciuta, che gli ha promesso che prima o dopo l'avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello. Era un. Me ne assumo la responsabilità, ma lui non è gay". "Ce ne sono tanti che non lo sono - la ...

