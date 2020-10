Germania, prezzi ingrosso stabili a settembre (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – stabili nel mese di settembre i prezzi all’ingrosso in Germania, che non registrano variazioni rispetto al mese precedente, rispetto al -0,4% del mese precedente. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui i prezzi all’ingrosso su base annua sono calati dell’1,8% dopo il -2,2% precedente. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) –nel mese diall’in, che non registrano variazioni rispetto al mese precedente, rispetto al -0,4% del mese precedente. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui iall’su base annua sono calati dell’1,8% dopo il -2,2% precedente.

Dentro la Grande Mela che paga la pandemia Covid-19 con 25.000 vittime, 33.000 malati, sofferenze per le famiglie, milioni di disoccupati, crollo del prezzo delle case, famiglie costrette a mettersi i ...

Ecco le aspettative dei lavoratori sul ritorno a lavoro

In questo scenario emerge la resilienza dei lavoratori tedeschi intervistati: ben il doppio degli intervistati in Germania sostiene che il Covid ... che in questi mesi hanno pagato a caro prezzo ...

