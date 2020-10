Financial Times: Bruxelles studia regole più severe per i colossi web. Possibile anche lo “spezzatino”. Ma l’intesa Ocse sulla webtax slitta al 2021 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si stringe il cerchio intorno ai colossi del web. O almeno ci si prova. Secondo quanto anticipa il Financial Times l’Unione europea starebbe mettendo a punto una lista di 20 big tech a cui applicare regole particolarmente stringenti al fine di arginare il loro strapotere di mercato. Nella lista ci sarebbero anche Google, Apple, Amazon e Facebook che sarebbero tenute ad esempio a condividere dati con i concorrenti e a una maggiore trasparenza per quanto concerne le modalità di raccolta di informazioni sugli utenti. Una fonte vicina al dossier, scrive il quotidiano londinese, avrebbe spiegato che ” L’immenso potere di mercato di questi soggetti non è una buona cosa per la concorrenza”. “Le piattaforme dei colossi web sono invasive, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si stringe il cerchio intorno aidel web. O almeno ci si prova. Secondo quanto anticipa ill’Unione europea starebbe mettendo a punto una lista di 20 big tech a cui applicareparticolarmente stringenti al fine di arginare il loro strapotere di mercato. Nella lista ci sarebberoGoogle, Apple, Amazon e Facebook che sarebbero tenute ad esempio a condividere dati con i concorrenti e a una maggiore trasparenza per quanto concerne le modalità di raccolta di informazioni sugli utenti. Una fonte vicina al dossier, scrive il quotidiano londinese, avrebbe spiegato che ” L’immenso potere di mercato di questi soggetti non è una buona cosa per la concorrenza”. “Le piattaforme deiweb sono invasive, le ...

La Ue sta stilando una lista di una ventina di grandi società di internet, che probabilmente includeranno giganti statunitensi come Google, Facebook e Apple. Giganti che saranno soggetti a regole più ...

