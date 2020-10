Fedez, il rapper dallo stile fuori dal comune (Di lunedì 12 ottobre 2020) Abbiamo sempre parlato di donne nella nostra rubrica #aLIVEweithfashion, ma questa volta il protagonista scelto è proprio lui: Fedez. Il cantante ed influencer è ormai seguitissimo sui social contando più di 10 milioni di follower. Attivo sopratutto su instagram si mostra sempre con la sua famiglia, creando siparietti molto simpatici insieme a sua moglie, la famosissimi imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Insieme al loro figlio Leone raccontano la loro vita quotidiana mostrandosi naturali, simpatici e genuini. Fedez e la sua linea Diesel Il fatto di essere così seguito sui social ha i suoi lati positivi, ma anche negativi. Infatti oltre ai complimenti Fedez è molto criticato dagli haters che non risparmiano commenti sotto ogni sua foto. Il cantante però ne ha fatto un altro punto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Abbiamo sempre parlato di donne nella nostra rubrica #aLIVEweithfashion, ma questa volta il protagonista scelto è proprio lui:. Il cantante ed influencer è ormai seguitissimo sui social contando più di 10 milioni di follower. Attivo sopratutto su instagram si mostra sempre con la sua famiglia, creando siparietti molto simpatici insieme a sua moglie, la famosissimi imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Insieme al loro figlio Leone raccontano la loro vita quotidiana mostrandosi naturali, simpatici e genuini.e la sua linea Diesel Il fatto di essere così seguito sui social ha i suoi lati positivi, ma anche negativi. Infatti oltre ai complimentiè molto criticato dagli haters che non risparmiano commenti sotto ogni sua foto. Il cantante però ne ha fatto un altro punto ...

Fedez e la sua Bimbi per strada (Children): un inno ai più piccoli e un tributo a Robert Miles. Alla scoperta della strada secondo il rapper.

Chiara Ferragni e Fedez presto genitori di una bambina! L’influencer e il rapper hanno svelato il sesso del secondogenito e Leone si è mostrato felicissimo di sapere che, molto presto, avrà una ...

