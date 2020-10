Facebook ha un programma fedeltà per gli hacker etici (Di lunedì 12 ottobre 2020) Facebook lancia hacker Plus il suo programma fedeltà dedicato ai cacciatori di bug (foto: Facebook)Dopo 9 anni dalla creazione del programma di bug bounty di Facebook, Menlo Park ha inserito una novità che premierà i ricercatori di sicurezza che riusciranno ad individuare più bug nella piattaforma di social network: un programma fedeltà chiamato hacker Plus. L’azienda inizierà a calcolare un punteggio per ogni ricercatore che pubblicherà l’individuazione di un bug. Questo punteggio terrà conto del numero di vulnerabilità individuate nell’arco di 12 mesi e del rapporto bug/noise (l’invio di segnalazioni che non sono bug) negli ultimi 24 ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020)lanciaPlus il suofedeltà dedicato ai cacciatori di bug (foto:)Dopo 9 anni dalla creazione deldi bug bounty di, Menlo Park ha inserito una novità che premierà i ricercatori di sicurezza che riusciranno ad individuare più bug nella piattaforma di social network: unfedeltà chiamatoPlus. L’azienda inizierà a calcolare un punteggio per ogni ricercatore che pubblicherà l’individuazione di un bug. Questo punteggio terrà conto del numero di vulnerabilità individuate nell’arco di 12 mesi e del rapporto bug/noise (l’invio di segnalazioni che non sono bug) negli ultimi 24 ...

