Enock contro Tommaso Zorzi: furiosa lite nella casa del Grande Fratello (Di lunedì 12 ottobre 2020) È scoppiata una lite dai toni accesi tra Enock e Tommaso Zorzi. Il casus belli? Semplicemente dei "comodini". Un'altra lite è infuriata nella casa del Grande Fratello Vip durante le ultime ore. I due protagonisti sono Tommaso Zorzi ed Enock. Tra i due pare sia proprio avvenuto uno scontro, che ha visto i toni di …

claclaclaclaaa : @r4vi30 In realtà ho visto la diretta e in camera dayane ha detto che Tommaso è finto, falso e cattivo. Cercava di… - pvrestlou : RT @GrandeFratello: Enock non riesce più a tollerare l'atteggiamento di Tommaso?? #GFVIP - GrandeFratello : Enock non riesce più a tollerare l'atteggiamento di Tommaso?? #GFVIP - 86_biancaneve : I miei preferiti sono Tommaso, Dayane, Steffy, Enock.Mi rode che litigano e si sputtanano a vicenda per motivi futi… - Martini14Emma : RT @contechristino: Dayane, Adua ed Elisabetta convinte che Zorzi e Myriam oggi si siano schierati contro Enock perché hanno capito che è u… -