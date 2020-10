Elisabetta Gregoraci è Davvero Fidanzata: Svelato l’Uomo Misterioso! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è Davvero impegnata: finalmente è uscito fuori il nome del compagno misterioso della concorrente de Grande Fratello Vip 5. Ecco di chi si tratta, sicuramente non di Mr. Rain! Elisabetta Gregoraci è Davvero impegnata: il nome dell’uomo Misterioso! Intorno ad Elisabetta Gregoraci stanno ruotando Davvero tanti gossip da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. La concorrente non si sarebbe allontanata da Pierpaolo Pretelli soltanto per Flavio Briatore e per il figlio Nathan Falco ma anche perché ha già un uomo che le fa battere il cuore. Inizialmente tutti pensavano che si trattasse del trapper Mr. Rain. L’artista e la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020)impegnata: finalmente è uscito fuori il nome del compagno misterioso della concorrente de Grande Fratello Vip 5. Ecco di chi si tratta, sicuramente non di Mr. Rain!impegnata: il nome dell’uomoIntorno adstanno ruotandotanti gossip da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. La concorrente non si sarebbe allontanata da Pierpaolo Pretelli soltanto per Flavio Briatore e per il figlio Nathan Falco ma anche perché ha già un uomo che le fa battere il cuore. Inizialmente tutti pensavano che si trattasse del trapper Mr. Rain. L’artista e la ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - marina_estati : #GFVIP FAVOLE! Myriam contro la battuta di Franceska sulla LOVE STORY tra Elisabetta e PierPaolo: 'Eli se si innamo… - infoitcultura : Ecco quando guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci indecisa con Pretelli dopo lo stop lei non resiste al contatto fisico - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'ecco chi è l'uomo super-vip di Elisabetta Gregoraci': ha solo 27 anni, terremoto di gossip -