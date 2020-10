Dirt 5: un gameplay dalla versione Xbox Series X (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dirt 5 su Xbox Series X si è mostrato in un incredibile gameplay. Il gioco avrà molte modalità per ottenere diversi tipi di prestazioni Grazie ad alcuni nuovi video di gameplay che sono stati pubblicati su vari siti, abbiamo avuto la nostra prima occhiata a Dirt 5 in esecuzione su Xbox Series X. Il gioco, che è stato posticipato prima fino a metà ottobre e poi di nuovo a novembre, sarà uno dei primi giochi ottimizzati per la nuova macchina hardware di Microsoft. Inoltre, il gioco in questione, sarà uno dei primi titoli che potrete far girare su Xbox Series X. Il gameplay di Dirt 5 su Xbox Series X ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020)5 suX si è mostrato in un incredibile. Il gioco avrà molte modalità per ottenere diversi tipi di prestazioni Grazie ad alcuni nuovi video diche sono stati pubblicati su vari siti, abbiamo avuto la nostra prima occhiata a5 in esecuzione suX. Il gioco, che è stato posticipato prima fino a metà ottobre e poi di nuovo a novembre, sarà uno dei primi giochi ottimizzati per la nuova macchina hardware di Microsoft. Inoltre, il gioco in questione, sarà uno dei primi titoli che potrete far girare suX. Ildi5 suX ...

