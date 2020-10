Coronavirus, 3 deputati di Leu e l’ex ministro Marco Minniti in isolamento fiduciario (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tre deputati di Liberi e Uguali e l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti sono stati posti in isolamento fiduciario per un contatto con un positivo al Coronavirus. I tre del gruppo di Leu sono Guglielmo Epifani, Nico Stumpo e Nicola Fratoianni: ad annunciarlo nell’Aula della Camera è stato il capogruppo Federico Fornaro, chiedendo per loro di essere messi in missione. Stessa richiesta per Minniti, ora deputato del Pd. L'articolo Coronavirus, 3 deputati di Leu e l’ex ministro Marco Minniti in isolamento fiduciario proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tredi Liberi e Uguali e l’exdell’Internosono stati posti inper un contatto con un positivo al. I tre del gruppo di Leu sono Guglielmo Epifani, Nico Stumpo e Nicola Fratoianni: ad annunciarlo nell’Aula della Camera è stato il capogruppo Federico Fornaro, chiedendo per loro di essere messi in missione. Stessa richiesta per, ora deputato del Pd. L'articolo, 3di Leu e l’exinproviene da Il Fatto Quotidiano.

