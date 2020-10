Cina, casi di coronavirus a Quigdao: test per 9 milioni di persone (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Cina ha lanciato una campagna di cinque giorni per completare i test di massa per il Covid-19 su gli oltre 9 milioni di residenti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laha lanciato una campagna di cinque giorni per completare idi massa per il Covid-19 su gli oltre 9di residenti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di ...

MediasetTgcom24 : Cina, casi di coronavirus a Quigdao: test per 9 milioni di persone - NethipEdien2000 : RT @MediasetTgcom24: Cina, casi di coronavirus a Quigdao: test per 9 milioni di persone - cali20192 : @SkyTG24 Per fortuna che in Cina dichiarano sempre una manciata di casi - MilenaLazzaroni : RT @sole24ore: ? Giappone, il numero di casi supera quota 90mila ? Usa, polemica Fauci-Trump sulle parole dell’infettivologo ? Cina, test a… - MarzioCpi : Ricordiamoci che i servi ipocondriaci della #DittaturaSanitaria, sono gli stessi che #abbracciauncinese, il vero… -