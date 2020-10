Catania, manifestazione in sostegno dei pescatori rapiti in Libia (Video) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Catania, 12 ott – Prosegue la campagna che da Nord a Sud per la liberazione dei pescatori italiani rapiti in Libia da oltre un mese. Dopo che in questi giorni numerosi esponenti politici ma anche semplici cittadini hanno aderito alla campagna social #liberateipescatoriitaliani, ieri mattina si è svolta una manifestazione a Catania. Decine di cittadini si sono ritrovati all’ingresso del parcheggio dogana del porto della città etnea, per mostrare la propria solidarietà ai pescatori di Mazara del Vallo rapiti dalle milizie di Haftar. E anche per mandare un messaggio chiaro a questo governo che non sta facendo abbastanza, come sottolineato con forza anche dall’ammiraglio De Felice. Bandiere, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ott – Prosegue la campagna che da Nord a Sud per la liberazione deiitalianiinda oltre un mese. Dopo che in questi giorni numerosi esponenti politici ma anche semplici cittadini hanno aderito alla campagna social #liberateiitaliani, ieri mattina si è svolta una. Decine di cittadini si sono ritrovati all’ingresso del parcheggio dogana del porto della città etnea, per mostrare la propria solidarietà aidi Mazara del Vallodalle milizie di Haftar. E anche per mandare un messaggio chiaro a questo governo che non sta facendo abbastanza, come sottolineato con forza anche dall’ammiraglio De Felice. Bandiere, ...

Mov5Stelle : Le spiegazioni di Angela #Maraventano per provare a giustificare le parole orribili che aveva pronunciato dal palco… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Dopo che in questi giorni numerosi esponenti politici, ma anche semplici cittadini, hanno aderito alla campagna social… - pierino5861 : RT @francescatotolo: Dopo che in questi giorni numerosi esponenti politici, ma anche semplici cittadini, hanno aderito alla campagna social… - vincenz94704898 : RT @francescatotolo: Dopo che in questi giorni numerosi esponenti politici, ma anche semplici cittadini, hanno aderito alla campagna social… - Daniela19633 : RT @francescatotolo: Dopo che in questi giorni numerosi esponenti politici, ma anche semplici cittadini, hanno aderito alla campagna social… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania manifestazione Catania, manifestazione in sostegno dei pescatori rapiti in Libia (Video) Il Primato Nazionale Teatro Massimo, manifestazione d’interesse per l’allestimento di bookshop e bar

È stato pubblicato sul sito della Fondazione Teatro Massimo un “Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse” per l’assegnazione in concessione di spazi del Teatro Massimo per ...

Ragusa. Celebrata ieri la Giornata nazionale vittime sul lavoro

Ben 6 i morti sul lavoro in provincia di Ragusa nell'anno in corso, il doppio di quelli della provincia di Palermo, appena uno in meno di quelli denunciati in provincia di Catania: troppi per una ...

È stato pubblicato sul sito della Fondazione Teatro Massimo un “Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse” per l’assegnazione in concessione di spazi del Teatro Massimo per ...Ben 6 i morti sul lavoro in provincia di Ragusa nell'anno in corso, il doppio di quelli della provincia di Palermo, appena uno in meno di quelli denunciati in provincia di Catania: troppi per una ...