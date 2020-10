Calciomercato Juventus | il padre di Partey | “Juve? Aspettavamo una squadra migliore”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Passato all’Arsenal durante le ultime ore di, torna a far parlare di sé Thomas. L’ex Atletico Madrid ha firmato con i londinesi dopo contatti che andavano avanti dall’intera estate e un acquisto finalizzatosi solo con il pagamento della clausola da 50 milioni di euro. L’Atletico non ha voluto mai imbastire una trattativa con i Gunners e aveva rifiutato tutte le offerte più basse. Il centrocampista ghanese era stato accostato in precedenza anche ad altri club tra i quali proprio laed il Chelsea. Nonostante le varie opportunità l’Arsenal è sempre sembrata la destinazione più probabile per lui e così è stato. A distanza di qualche settimana è tornato a parlare dell’affare ildel ragazzo, Jacob ...

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - Ma75Mario : RT @calciomercatoit: ?? #JuventusNapoli, ESCLUSIVO #Cascella: “C’è un conflitto evidente” ?? ?? - calciomercatoit : ?? #JuventusNapoli, ESCLUSIVO #Cascella: “C’è un conflitto evidente” ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Lazio, Juve, Milan, Inter, Napoli... Rivalità acerrime dimenticate in nome di un calcio che non c’è più. Quello di un papà che portava «pizza e mortazza» in spogliatoio. Quello che tempo mezz’ora ti ...È necessario un protocollo condiviso tra governo, Asl e calcio per far riprendere il campionato nella massima regolarità . Juve- Napoli, la partita non giocata, deve essere l'opportunità per cercare i ...