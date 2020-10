Calciomercato Inter: scambio Vecino-Izzo col Torino ancora possibile a gennaio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Calciomercato Inter: la società nerazzurra continua a lavorare ad un possibile affare di Calciomercato da realizzare a gennaio insieme al Torino. Si era parlato già durante la sessione scorsa del possibile scambio tra Matias Vecino e Vincenzo Izzo, difensore centrale granata, ma alla fine l’affare per varie motivazioni non si è concretizzato. Sembra però che i due club stiano continuando a parlarne in vista di gennaio prossimo. Per l’Inter l’arrivo di Izzo sarebbe importante perché rinforzerebbe la difesa a tre di Antonio Conte che scricchiola dopo i casi di positività al coronavirus. Staff e dirigenza pensano ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020): la società nerazzurra continua a lavorare ad unaffare dida realizzare ainsieme al. Si era parlato già durante la sessione scorsa deltra Matiase Vincenzo, difensore centrale granata, ma alla fine l’affare per varie motivazioni non si è concretizzato. Sembra però che i due club stiano continuando a parlarne in vista diprossimo. Per l’l’arrivo disarebbe importante perché rinforzerebbe la difesa a tre di Antonio Conte che scricchiola dopo i casi di positività al coronavirus. Staff e dirigenza pensano ...

