Bambino di tre anni si spara accidentalmente in faccia con la pistola dei genitori: deceduto in ospedale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il piccolo James Kenneth Lindquester ha trovato l'arma nella camera da letto della sua famiglia ad Aloha, Oregon E' morto per una ferita auto inflitta il piccolo Jemes Kenneth Lindquester, il bimbo di soli tre anni che, mentre era nella sua casa di famiglia ad Aloha, in Oregon, ha preso l'arma che custodivano i genitori.

