Assenza di igienizzanti e ingresso non regolarizzato | chiusa pasticceria a via Toledo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid tra Napoli e provincia.di viaa Napoli. Nelle ultime 24 ore sono ben 8 gli esercizi commerciali ispezionati dai militari dell’Arma, tra questi anche noti locali del centro di Napoli. Come unae una rosticceria di via, nel cuore del capoluogo campano. Per il negozio di prodotti dolciari i militari del Nas – insieme con i colleghi della stazione San Giuseppe – hanno disposto la chiusura per 5 giorni, mentre la titolare è stata sanzionata. Il motivo: non c’eranoall’entrata e non era statol’dei fornitori e dei clienti ...