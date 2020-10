A Non è l’Arena lo scontro tra Diego Fusaro e il viceministro Sileri sull’obbligo della mascherina: “Che tipo di segnale è?” (Di lunedì 12 ottobre 2020) In occasione della puntata di ieri sera di Non è l’Arena è andato in scena uno scontro acceso tra il saggista Diego Fusaro e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Alla base dello scambio dialettico tra i due l’utilizzo obbligatorio della mascherina, che secondo Fusaro sarebbe associabile a un’imposizione di un regime totalitario. Lo scontro verbale tra Diego Fusaro e Pierpaolo Sileri a Non è l’Arena #nonelarena @DiegoFusaro: "Classica frase da cafone che usano gli anziani…". La risposta del viceministro @pierSileri: "Questa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) In occasionepuntata di ieri sera di Non è l’Arena è andato in scena unoacceso tra il saggistae ilalla Salute Pierpaolo. Alla base dello scambio dialettico tra i due l’utilizzo obbligatorio, che secondosarebbe associabile a un’imposizione di un regime totalitario. Loverbale trae Pierpaoloa Non è l’Arena #nonelarena @: "Classica frase da cafone che usano gli anziani…". La risposta del@pier: "Questa ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO DA MASSIMO GILETTI! ++ ?? ORE 21 circa > “Non è l’Arena” > La7 - erosimpatica : @faaabbbio Magari Diodato ed era L Arena di Verona. I dettagliiiiiiiiii!!! Ma forse non dovevo risponderti perché e… - Gaetana21424492 : RT @GuidoCrosetto: Questa sera ero a Non è l’arena. Finita la parte nella quale ero ospite, esco. Uscendo mi trovo davanti Alfonso Sabella,… - _DAGOSPIA_ : DIEGO FUSARO CONTRO TUTTI A 'NON È L’ARENA' - GLI SCAZZI CON SILERI E CECCHI PAONE - VIDEO - FrancoBlog49 : il prossimo sindaco di roma va male anzi malissimo negli ascolti Non è l’Arena ha segnato il 4.8% -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Giletti si candida a sindaco di Roma? «Non smentisco» Corriere della Sera