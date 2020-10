Un altro black out su canale Lega Pro, rabbia Ghirelli (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - La giornata di oggi è stata caratterizzata da un nuovo blackout nella trasmissione delle partite da parte di Eleven Sports, licenziataria del canale tv di Lega Pro. Un grave ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - La giornata di oggi è stata caratterizzata da un nuovoout nella trasmissione delle partite da parte di Eleven Sports, licenziataria deltv diPro. Un grave ...

Negli Stati Uniti il Columbus Day cancellato in molte città a causa del Covid e delle proteste Black Lives Matter: rimosse 35 statue

Quest’anno in decine di città americane non si festeggerà il “Columbus Day”, il giorno con cui ogni anno il 12 ottobre si ricorda la scoperta dell’America. L’emergenza Covid-19 ha spinto il sindaco di ...

Quest'anno in decine di città americane non si festeggerà il "Columbus Day", il giorno con cui ogni anno il 12 ottobre si ricorda la scoperta dell'America. L'emergenza Covid-19 ha spinto il sindaco di ...