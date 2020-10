Traffico Roma del 11-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdementre avanti dalla redazione nessuna novità di rilievo non moltoregistrato al momento sulla rete viaria cittadina complice anche il maltempo che in questa domenica ha scoraggiato gli spostamenti e le gite fuori porta nessun impedimento di rilievo sul raccordo e consolari tutto regolare quindi anche sulla Flaminia già penalizzata da code tra il raccordo il sottopasso di Tor di Quinto Questo a causa della momentanea chiusura della sottopasso chiusura dovuta al recupero di un grosso camion ora non ci sono più problemi in tema di lavori ricordiamo quelli sulla diramazioneNord dove lo svincolo di Settebagni resta chiuso per entrare in autostrada in direzionela riapertura a fine mese al centro ricordiamo invece i lavori in via IV Novembre in via Cesare Battisti ...