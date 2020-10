Toninelli e le mascherine. Così sfotteva Fontana (Di domenica 11 ottobre 2020) Chssà cosa voterà Danilo Toninelli sull'obbligo delle mascherine. Bisognerebbe chiederglielo perché torna alla memoria quando sfotteva il governatore della Lombardia Attilio Fontana proprio sull'utilizzo delle protezioni individuali. "Fontana ha fatto il test ed è negativo - attacca Toninelli - Nonostante questo indossa la mascherina e si fa vedere. Ma così semina soltanto il panico". Sembrano passati secoli ma eravamo solo a febbraio, proprio all'alba della pandemia nel nostro Paese. E poi giù a sciorinare una serie di dati che metterebberi l'Italia addirittura tra le prime della classe nella lotta al virus. "L'Italia ha già fatto più diecimila test - aggiunge trionfante Toninelli - ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Chssà cosa voterà Danilosull'obbligo delle. Bisognerebbe chiederglielo perché torna alla memoria quandoil governatore della Lombardia Attilioproprio sull'utilizzo delle protezioni individuali. "ha fatto il test ed è negativo - attacca- Nonostante questo indossa la mascherina e si fa vedere. Ma così semina soltanto il panico". Sembrano passati secoli ma eravamo solo a febbraio, proprio all'alba della pandemia nel nostro Paese. E poi giù a sciorinare una serie di dati che metterebberi l'Italia addirittura tra le prime della classe nella lotta al virus. "L'Italia ha già fatto più diecimila test - aggiunge trionfante- ...

Chssà cosa voterà Danilo Toninelli sull'obbligo delle mascherine. Bisognerebbe chiederglielo perché torna alla memoria quando sfotteva il governatore della Lombardia Attilio Fontana proprio ...

“Indossare la mascherina anche dentro casa” raccomanda oggi il premier ... “I genitori mi capiranno” ha scritto. DANILO TONINELLI Il senatore 5 Stelle intervistato dal Mattino di Napoli dice: “Io ...

