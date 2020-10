Scuola | Azzolina | ' Nessuna ipotesi di misure restrittive'

(Di domenica 11 ottobre 2020) 'Non c'è alcunadi provvedimenti restrittivi per le scuole'. Lo ha precisato il ministro dell'Istruzione, Lucia, in un post sui social. 'Il governo - ha aggiunto - non ne ha affatto ...

FratellidItalia : #FratellidItalia questa mattina al fianco dei ragazzi di Gioventù Nazionale davanti al Ministero dell'Istruzione pe… - matteosalvinimi : L’incapace Azzolina mi ha querelato? Mi viene da ridere!?? Assumi professori e bidelli, riporta a scuola i bimbi dis… - FidanzaCarlo : Oggi i ragazzi di @Giov_Nazionale e #AzioneStudentesca hanno manifestato #Roma davanti al Ministero dell’Istruzione… - DOMENIC28656725 : RT @FratellidItalia: #FratellidItalia questa mattina al fianco dei ragazzi di Gioventù Nazionale davanti al Ministero dell'Istruzione per c… - tfabiani2 : RT @RaiNews: L'appello della ministra: 'Attenzione alle attività extrascolastiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina

Il Governo non ne ha affatto discusso". Lo scrive su Facebook la ministra della Scuola, Lucia Azzolina. "E sarebbe strano il contrario", prosegue, aggiungendo che "i i dati ci confermano che le scuole ..."Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole". Lo ha precisato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post sui social. "Il governo - ha aggiunto - non ne ha affatto d ...