Roma, sfilano i No Mask (e non solo): Taffo distribuisce i volanti per le onoranze funebri, qualcuno non la prende bene (FOTO) (Di domenica 11 ottobre 2020) Giornata di manifestazioni ieri a Roma in diverse Piazze. A sfilare c'è stato davvero di tutto, dai negazionisti del Covid-19 ai contestatori del governo contro "la dittatura sanitaria" fino ad arrivare alle espressioni dell'ultra destra con il sit-in di Forza Nuova. Ebbene, durante il presidio a San Giovanni, in quella che è stata ribattezzata la "marcia della liberazione" (i cui promotori hanno però ribadito di non essere assolutamente negazionisti "dato che non neghiamo affatto l'esistenza del virus, mentre ne denunciamo invece il suo utilizzo politico, a partire da quello "stato d'emergenza") l'agenzia funebre Taffo, nota per le sue campagne pubblicitarie irriverenti, ha distribuito dei volantini ai manifestanti.

