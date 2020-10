“Parlo con l’orso”, aspirante addestratore entra di nascosto nella gabbia del circo e muore sbranato a 28 anni (Di domenica 11 ottobre 2020) entra nella gabbia dell’orso e viene sbranato. Il 28enne Valentin Bulich, inserviente al Great Moscow State Circus, pur di inseguire il suo sogno ha avuto una pessima idea. Attendere il giorno di pausa dei circensi, sottrarre la chiave della gabbia degli orsi e provare a “dialogare” con l’imponente animale. Bulich non sembra aver avuto udienza dall’orso che per pochi secondi. Prima è stato agguantato, poi gli è stato strappato il cuoio capelluto e infine sventrato. Come ha raccontato la madre ai media locali, Bulich sognava da sempre di diventare addomesticare di orsi. Un sogno tenuto segreto anche ai suoi stessi colleghi, fino al tragico epilogo. Come è logico ricordare, al di là di ogni tragico avvenimento, gli animali non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020)dell’orso e viene. Il 28enne Valentin Bulich, inserviente al Great Moscow State Circus, pur di inseguire il suo sogno ha avuto una pessima idea. Attendere il giorno di pausa dei circensi, sottrarre la chiave delladegli orsi e provare a “dialogare” con l’imponente animale. Bulich non sembra aver avuto udienza dall’orso che per pochi secondi. Prima è stato agguantato, poi gli è stato strappato il cuoio capelluto e infine svto. Come ha raccontato la madre ai media locali, Bulich sognava da sempre di diventare addomesticare di orsi. Un sogno tenuto segreto anche ai suoi stessi colleghi, fino al tragico epilogo. Come è logico ricordare, al di là di ogni tragico avvenimento, gli animali non ...

