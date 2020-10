Occhi sullo svincolato Mandzukic: la squadra in pole per l’ex Juventus (Di domenica 11 ottobre 2020) Mario Mandzukic è reduce dall’esperienza con l’Al-Duhail in Qatar, il croato è ancora in grado di fare la differenza in Europa. E’ un calciatore di grande sacrificio, come dimostrato anche con la maglia della Juventus. L’ex bianconero adesso è svincolato ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia, soprattutto con Milan e Roma. Anche lo Spartak Mosca aveva provato a convincere il calciatore, la trattativa non è andata in porto. Il club più vicino ad assicurarsi le prestazioni di Mandzukic è il Marsiglia. Il croato è stato proposto al club di Ligue 1, la squadra francese sta lavorando per l’addio di Mitroglu, il sostituto potrebbe essere proprio ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Marioè reduce dall’esperienza con l’Al-Duhail in Qatar, il croato è ancora in grado di fare la differenza in Europa. E’ un calciatore di grande sacrificio, come dimostrato anche con la maglia della. L’ex bianconero adesso èed è alla ricerca di una nuova destinazione. Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia, soprattutto con Milan e Roma. Anche lo Spartak Mosca aveva provato a convincere il calciatore, la trattativa non è andata in porto. Il club più vicino ad assicurarsi le prestazioni diè il Marsiglia. Il croato è stato proposto al club di Ligue 1, lafrancese sta lavorando per l’addio di Mitroglu, il sostituto potrebbe essere proprio ...

CalcioWeb : Occhi sullo svincolato #Mandzukic: la squadra in pole per l'ex Juventus - - patty75443750 : @GiudiceRosy A degli occhi che parlano si legge tutto.. Lui non è un buon attore nelle interviste non sa recitare,… - yousayiamfixed : non io che chiudo gli occhi ogni volta che passa * sullo schermo - peterpafio : RT @peterpafio: @b_baolo nensi? per farle venire quegli occhi da bue devono averla appesa per le natiche e le grandi labbra a testa in giù… - peterpafio : @b_baolo nensi? per farle venire quegli occhi da bue devono averla appesa per le natiche e le grandi labbra a testa… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhi sullo Prevenzione: a me gli occhi! La Prealpina Newcastle, per gennaio occhi su Ryan Christie del Celtic Glasgow

In tal senso, secondo quanto riferito dal Scottish Sun, il Newcastle ha messo gli occhi sul 25enne scozzese Ryan Christie, ora in forza al Celtic Glasgow. A quanto si apprende, il numero 17 della ...

Occhi sullo svincolato Mandzukic: la squadra in pole per l’ex Juventus

Mario Mandzukic è reduce dall’esperienza con l’Al-Duhail in Qatar, il croato è ancora in grado di fare la differenza in Europa. E’ un calciatore di grande sacrificio, come dimostrato anche con la ...

In tal senso, secondo quanto riferito dal Scottish Sun, il Newcastle ha messo gli occhi sul 25enne scozzese Ryan Christie, ora in forza al Celtic Glasgow. A quanto si apprende, il numero 17 della ...Mario Mandzukic è reduce dall’esperienza con l’Al-Duhail in Qatar, il croato è ancora in grado di fare la differenza in Europa. E’ un calciatore di grande sacrificio, come dimostrato anche con la ...