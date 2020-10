MotoGP, Valentino Rossi pensa ad un team tutto suo. Esordio nel 2021? (Di domenica 11 ottobre 2020) Valentino Rossi avrebbe comprato i diritti della Esponsorama Ducati. L’indiscrezione di Radio Catalunya. ROMA – Valentino Rossi avrebbe comprato i diritti della Esponsorama Ducati. L’indiscrezione è stata lanciata da Radio Catalunya. Il media iberico ha precisato che il Dottore vuole portare il suo team VR46 in MotoGP nel 2021 con Enea Bastianini e il fratello Luca Marini come piloti. Una trattativa sponsorizzata dalla stessa Ducati, pronta a dare due moto al pesarese per gareggiare nella classe regina. Un’avventura che potrebbe iniziare già nel 2021, anche se per vederlo ai box della nuova squadra dovremo aspettare il 2022. Valentino Rossi vuole la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020)avrebbe comprato i diritti della Esponsorama Ducati. L’indiscrezione di Radio Catalunya. ROMA –avrebbe comprato i diritti della Esponsorama Ducati. L’indiscrezione è stata lanciata da Radio Catalunya. Il media iberico ha precisato che il Dottore vuole portare il suoVR46 innelcon Enea Bastianini e il fratello Luca Marini come piloti. Una trattativa sponsorizzata dalla stessa Ducati, pronta a dare due moto al pesarese per gareggiare nella classe regina. Un’avventura che potrebbe iniziare già nel, anche se per vederlo ai box della nuova squadra dovremo aspettare il 2022.vuole la ...

