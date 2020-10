Marchisio su Juve-Napoli: “Servivano decisioni prima. Gli Azzurri avevano giocato con un focolaio pericoloso” (Di domenica 11 ottobre 2020) Claudio Marchisio nel corso del suo intervento su Rai3 nella trasmissione di Massimo Gramellini ‘Le parole della settimana’, ha commentato la vicenda della gara non disputata tra Juventus e Napoli che sta ancora creando polemiche. L’ex centrocampista e tifosissimo della Juventus, attuale commentatore Rai per la Nazionale, ha lanciato parole di sostegno al Napoli, dimostrando grande obbiettività, nonostante la fede bianconera: “Su Juve-Napoli servivano decisioni più importanti e serie molto prima di domenica scorsa, dal momento che il Napoli aveva giocato col focolaio più grande della Serie A, quello del Genoa, rischiando ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Claudionel corso del suo intervento su Rai3 nella trasmissione di Massimo Gramellini ‘Le parole della settimana’, ha commentato la vicenda della gara non disputata trantus eche sta ancora creando polemiche. L’ex centrocampista e tifosissimo dellantus, attuale commentatore Rai per la Nazionale, ha lanciato parole di sostegno al, dimostrando grande obbiettività, nonostante la fede bianconera: “Suservivanopiù importanti e serie moltodi domenica scorsa, dal momento che ilavevacolpiù grande della Serie A, quello del Genoa, rischiando ...

