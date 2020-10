GF Vip, Pierpaolo Pretelli fa una dedica d’amore ad Elisabetta Gregoraci, ma lei lo allontana (VIDEO) (Di domenica 11 ottobre 2020) Il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sta diventando sempre più consistente, sta di fatto che ieri sera il ragazzo ha fatto una dedica d’amore alla showgirl. Il fatto che l’ex velino sia completamente preso dall’ex di Briatore è un fatto alquanto noto, ma lei sarà sulla sua stessa lunghezza d’onda? Sul web sono in molti ad accusare la protagonista di non nutrire lo stesso interesse del suo coinquilino e di star sfruttando la situazione solo per rimanere il più a lungo possibile in casa. Ad ogni modo, ieri il ragazzo ha spiazzato completamente la Grgoraci che, infatti, è sembrata abbastanza imbarazzata. La dedica di Pierpaolo Pretelli Durante un tranquillo sabato pomeriggio ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 ottobre 2020) Il flirt trasta diventando sempre più consistente, sta di fatto che ieri sera il ragazzo ha fatto unad’amore alla showgirl. Il fatto che l’ex velino sia completamente preso dall’ex di Briatore è un fatto alquanto noto, ma lei sarà sulla sua stessa lunghezza d’onda? Sul web sono in molti ad accusare la protagonista di non nutrire lo stesso interesse del suo coinquilino e di star sfruttando la situazione solo per rimanere il più a lungo possibile in casa. Ad ogni modo, ieri il ragazzo ha spiazzato completamente la Grgoraci che, infatti, è sembrata abbastanza imbarazzata. LadiDurante un tranquillo sabato pomeriggio ...

