Danilo Petrucci vince il GP di Francia di MotoGP | “Non riesco ancora a crederci”

"E' incredibile perché sin da questa mattina avevo buone sensazioni. Con la pioggia mi sono detto che potevo farcela comunque. In passato sono arrivato solo sul podio a Le Mans, non avrei mai potuto sognare di vincere qui. Dedico la vittoria a tutte le persone che hanno creduto in me, non riesco ancora a credere a quello che ho fatto". Lo ha dichiarato Danilo Petrucci dopo la vittoria nel Gran Premio di Francia di MotoGP.

