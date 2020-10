Covid | smart working P a | ipotesi lavoro da casa 70%

(Di domenica 11 ottobre 2020) Aumentare il ricorso alloper la pubblica amministrazione, per ridurre gli spostamenti e i conseguenti rischi di circolazione e contagio da coronavirus. Secondo quanto apprende l’ANSA, il governo starebbe pensando a una nuova misura per portare al 70% le attività degli uffici pubblici da svolgere da. Da settembre per i dipendenti pubblici era iniziato il rientro e le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Covid Smart working rafforzato e chiusure locali. Boccia, non è escluso stop a spostamenti tra le regioni VIDEO… - Agenzia_Ansa : #Covid: arriva una nuova stretta, da movida a smart working. Ipotesi chiusura locali alle 24 #ANSA… - sole24ore : Covid: arriva nuova stretta, da movida a smart working - 79_Alessio : RT @ciropellegrino: Ci sono tante aziende private che potrebbero fare ancora smart working e invece impongono ai dipendenti di tornare (in… - Giuli28_90 : RT @ciropellegrino: Ci sono tante aziende private che potrebbero fare ancora smart working e invece impongono ai dipendenti di tornare (in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid smart

Aumentare il ricorso allo smart working per la pubblica amministrazione, per ridurre gli spostamenti e i conseguenti rischi di circolazione e contagio da coronavirus. Secondo quanto apprende l’ANSA, ...Aumentare il ricorso allo smart working per la pubblica amministrazione, per ridurre gli spostamenti e i conseguenti rischi di circolazione e contagio da coronavirus. Secondo quanto apprende l’ANSA, ...