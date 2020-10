Coronavirus: movida, smart working e chiusura regioni nel prossimo Dpcm (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo il Dpcm del 7 ottobre che impone la mascherina obbligatoria anche all’aperto, siamo in attesa del nuovo Dpmc del 15 ottobre che dovrebbe prevedere nuove restrizioni e divieti. I contagi di Coronavirus stanno aumentado ed il governo non esclude di anticipare già a domani le nuove misure che imporranno delle regole più rigide. movida, smart working e chiusura regioni Già domani, quindi, potremmo trovarci di fronte a delle nuove regole da rispettare che molto probabilmente riguarderanno la movida e lo smart working ma che potrebbero toccare anche la chiusura delle regioni. L’ipotesi è quello di vietare le feste private sia in casa ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo ildel 7 ottobre che impone la mascherina obbligatoria anche all’aperto, siamo in attesa del nuovo Dpmc del 15 ottobre che dovrebbe prevedere nuove restrizioni e divieti. I contagi distanno aumentado ed il governo non esclude di anticipare già a domani le nuove misure che imporranno delle regole più rigide.Già domani, quindi, potremmo trovarci di fronte a delle nuove regole da rispettare che molto probabilmente riguarderanno lae loma che potrebbero toccare anche ladelle. L’ipotesi è quello di vietare le feste private sia in casa ...

Tg3web : Coronavirus. Ancora record di tamponi. Preoccupa la Lombardia dove è stata superata la soglia dei 1000 casi. Nuovi… - Agenzia_Italia : In arrivo le nuove misure anti Covid, stretta su movida e feste private - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, aumentano i controlli a #Milano: movida non si ferma. DIRETTA - TgrSicilia : #coronavirus #catania #movida senza freni - Sara_snf : RT @benq_antonio: #Lampedusa sbarchi! sbarchi! sbarchi! Non ci venite a raccontare che il problema del #coronavirus e' solo un problema di… -