Coronavirus | movida | smart working e chiusura regioni nel prossimo Dpcm

Leggi su pensioniefisco

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo ildel 7 ottobre che impone la mascherina obbligatoria anche all’aperto, siamo in attesa del nuovo Dpmc del 15 ottobre che dovrebbe prevedere nuove restrizioni e divieti. I contagi distanno aumentado ed il governo non esclude di anticipare già a domani le nuove misure che imporranno delle regole più rigide.Già domani, quindi, potremmo trovarci di fronte a delle nuove regole da rispettare che molto probabilmente riguarderanno lae loma che potrebbero toccare anche ladelle. L’ipotesi è quello di vietare le feste private sia in casa ...