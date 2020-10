Carolina Morace: «Sono una donna che ama una donna e non mi nascondo più» (Di domenica 11 ottobre 2020) Ha le idee chiare Carolina Morace, su tutti i fronti. Professionista di livello, rigorosa e apprezzata sia come giocatrice che come allenatrice – è stata la prima donna ad allenare una squadra professionistica maschile, la Viterbese di Luciano Gaucci -, tramite un libro anticipato da un’intervista con il Corriere della sera ha deciso di fare coming out. Lei, per la quale da sempre la cosa più importante è «appoggiare chi è intelligente e capace, senza ipocrisie» e a prescindere dal sesso, ha deciso di rendere pubblico il suo orientamento e di raccontare la sua storia, quella con la (due volte) moglie Nicola Jane, così che altre persone nel mondo del calcio – «troppo omofobo» – possano sentirsi libere di farlo. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 ottobre 2020) Ha le idee chiare, su tutti i fronti. Professionista di livello, rigorosa e apprezzata sia come giocatrice che come allenatrice – è stata la primaad allenare una squadra professionistica maschile, la Viterbese di Luciano Gaucci -, tramite un libro anticipato da un’intervista con il Corriere della sera ha deciso di fare coming out. Lei, per la quale da sempre la cosa più importante è «appoggiare chi è intelligente e capace, senza ipocrisie» e a prescindere dal sesso, ha deciso di rendere pubblico il suo orientamento e di raccontare la sua storia, quella con la (due volte) moglie Nicola Jane, così che altre persone nel mondo del calcio – «troppo omofobo» – possano sentirsi libere di farlo. LEGGI ...

Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - giornalettismo : #CarolinaMorace fa #ComingOut per denunciare l'#omofobia nel mondo del #calcio e presenta la compagna australiana c… - napolista : #Morace: «Troppi pregiudizi nel calcio, io li ho superati grazie al mio amore Nicola» La campionessa racconta al Co… - marcoregni : RT @CarolinaMorace: Sapete tutto di me, con un pallone tra i piedi. Sono stata Carolina Morace giocatrice, allenatrice. Non ho mai parlato… - VAncilotti : RT @Corriere: Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... -