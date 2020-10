Bologna, servono i gol di Barrow (Di domenica 11 ottobre 2020) Bologna - Musa Barrow non sarà d'accordo, di sicuro gli sarebbe piaciuto esserci sia venerdì sera contro il Congo che martedì contro la Guinea Conakry, ma perché nasconderlo, il guaio fisico che lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020)- Musanon sarà d'accordo, di sicuro gli sarebbe piaciuto esserci sia venerdì sera contro il Congo che martedì contro la Guinea Conakry, ma perché nasconderlo, il guaio fisico che lo ha ...

Sinisa e Arianna, il tango della vita

Ieri sera, il tango. Il suo celebre sinistro da sparo gli è servito questa volta per fare la “sacada”, invadere lo spazio della sposa, fare gol senza nessuna barriera. Senza bisogno che fosse un’umida ...

